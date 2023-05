Fredericia-bryggeri har brygget 1,6 millioner liter fødselsdagsøl

Da Rød Tuborg også skulle ud i de danske detailbutikker i år har Carlsberg Danmarks bryggeri i Fredericia brygget mere Rød Tuborg end sædvanligt. I 2022 bryggede man 290.000 liter Rød Tuborg, men i år har man brygget næsten 1,6 milioner liter svarende til en stigning på 450 procent.

- Der er stadig mulighed for at bestille en Rød Tuborg på landets barer, men man skal skynde sig, hvis man vil være sikke på at kunne købe vores fødselsdags-øl i dagligvarehandlen. Og der er også nogle tilbage i grænsehandlen, udtaler Caroline Leopold, brand manager for Tuborg hos Carlsberg Danmark, i pressemeddelelsen.