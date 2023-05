Fredericia-firma nomineret til pris for mod

'Projektet understøtter elektrificering gennem elektrolyseanlæg og flydende brændstoffer i sektorer, hvor elektrificering ikke er umiddelbart mulig. Beslutningen om at etablere projektet har krævet mod og fremsynethed. Med Power-to-X-projektet gør HySynergy det muligt at omdanne vedvarende energi fra sol og vind til grøn brint. Dette baner vej for, at Danmark kan blive et foregangsland i udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer', sådan lyder Green Powers motivation for at indstille firmaet til prisen i en pressemeddelelse.

Udover HySynergy er også produktionsvirksomhederne DOT samt GreenLab Skive nomineret.

Prisen uddeles for første gang på Green Power Denmarks Topmøde den 1. juni.