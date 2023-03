Fredericia fyrer igen kommunaldirektør

To år efter hun blev ansat, er Camilla Novak Kirkedal historie som kommunaldirektør i Fredericia. Hun overtog stillingen efter sin forgænger, der også blev fyret. Først var hun vikar på posten, siden blev hun fastansat.

Også direktøren for Børn, unge og kultur, Morten Maaløe, blev fyret, efter at han kun har været ansat en måned.

Ifølge TV SYDs oplysninger får kommunaldirektøren 3,5 millioner kroner med på vejen og afdelingsdirektøren 1,5 millioner kroner. Og det altså efter to år og en måned på posten respektive.

- Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt at skifte topchef så tit. For det går ud over driften og kommunens udvikling, og det kan i værste fald betyde, at man som chef ikke tør at stikke næsen for meget frem, siger kommunalforsker Roger Buch til TV SYD.