Rådhuset er tegnet af den berømte danske arkitekt, Ferdinand Meldahl, og er opført i 1859 (afbilledet yderst th. på billedet).

Frimærkerne udgives i samarbejde med Realdania By & Byg, som igennem de seneste 20 år har købt og restaureret i alt seks danske råd-, ting- og arresthuse landet for at bevare enestående dansk bygningskultur, skriver PostNord i en pressemeddelelse.



De fire nye frimærker kan købes på postnord.dk samt udvalgte posthuse rundt om i landet.