Fredericia har i årevis godkendt byggerier ved fredet vold

I 15 år har Fredericia Kommune i strid med reglerne godkendt byggerier ved et af byens mest kendte varetegn, Fredericia Vold. Det skriver dr.dk.

Der er en såkaldt beskyttelseslinje ved den fredede vold, som skal håndhæves restriktivt. Det har Fredericia Kommune ikke gjort.

Kommunens praksis har været for lempelig, og det betyder, at der er givet tilladelse til byggerier, som ikke skulle have været godkendt. Fejlen blev først opdaget, da kommunen i 2023 ansatte en ny fagchef for byudvikling.

Formand for teknisk udvalg i Fredericia Kommune, Christian Bro (S), ærgrer sig over sagen:

- Det er brandærgerligt. Det er jo bare rigtig dårlig forvaltningspraksis, at vi ikke har været opmærksom på den beskyttelseslinje, og vi ikke har overholdt de regler, siger han til DR.