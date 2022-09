Fredericia Havn afspærres i periode

På grund af håndtering af maritimt fartøj på havnen i Fredericia, er der opstået et behov for et midlertidigt militært område, hvor der er adgang forbudt for udenforstående.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flytningen af skibet hænger sammen med rotation af mandskab, der deltager i NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland.