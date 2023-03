Det sker på grund af håndtering af et maritimt fartøj, der har deltaget i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland, at der er behov for et midlertidigt militært område, hvor der er adgang forbudt for udenforstående.



Afspærringen sker ved Vestkajen fra lørdag den 11. marts klokken 19.00 til søndag den 12. marts klokken 20.00.

Der vil være kontrol med området i perioden, oplyser politiet.