Fredericia HK får wildcard til Champions League

Sølvvinderen i Herreligaen, Fredericia HK, har fået et wildcard til mændenes Champions League-turnering i håndbold.

Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på sin hjemmeside.

Det er første gang i over 40 år, at den østjyske klub deltager i turneringen for Europas bedste klubhold.

Dermed bliver der to danske deltagere i den fornemmeste klubturnering. Aalborg Håndbold havde med det danske mesterskab allerede sikret sig en plads blandt de 16 hold.

Der trækkes lod til gruppespillet både på herre- og damesiden 27. juni.

I begge turneringer skal de 16 hold fordeles i to lige store puljer.