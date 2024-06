Selvom Fredericia HKs spillere og fans formentlig er skuffede over den missede DM-titel, så venter der en stor fejring i hjembyen. Det skriver Fredericia Dagblad.

På J.B. Nielsens Plads midt i byen vil der være fest og farver, når spillerbussen omkring klokken 22 ruller ind. Også selvom det ikke blev med den store pokal ombord.

- Vi kommer til at hold en fest. Vi håber selvfølgelig, at vi vinder guld. Hvis vi vinder sølv, kommer vi også til at fejre det. Spillerne har leveret ekstraordinære resultater i sæsonen, og de fortjener anerkendelse, fortæller administrativ koordinator i FHK, Dorthe Runge til Fredericia Dagblad.