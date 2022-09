Fredericia investerede for to år siden stort på julelys - i år holder man lyset slukket

De sidste par år har Fredericia lokket flere mennesker til byen for at se rådhuset stråle op i julelys. Det bliver der dog ikke mulighed for i år.

Kommunen skriver i en pressemeddelelse, at man på baggrund af energikrisen har valgt at spare ved at droppe byens store julebelysning. Beslutningen er taget i samarbejde med Fredericia Shopping og Business Fredericia.

I 2020 investerede man ellers massivt i julelys under coronakrisen.

- Når borgere og erhvervslivet oplever stigende energipriser, vil det være et forkert signal at sende, at vi tænder tusindvis af julelys, så derfor har vi i fællesskab besluttet en fornyet og anderledes juleoplevelse i Fredericia, siger borgmester Steen Wrist (S) i pressemeddelelsen.