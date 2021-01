Fredericia Kommune: Advokatundersøgelse af hjemsendt kommunaldirektør udvides

Økonomiudvalget i Fredericia har på et møde mandag aften besluttet at udvide den advokatundersøgelse, som de satte i gang før jul i forbindelsen med advokatfirmaet Hortens undersøgelse af sagen om eks-borgmester Jacob Bjerregaards køb af en grund på Argentinervej, til også at omfatte interviews med relevante parter i sagen.

Her skulle advokaterne også undersøge andre forhold i forbindelse med sagen, og det er i den forbindelse, at byrådet besluttede, at kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe skulle fritages for tjeneste til sagen er nærmere belyst..



- Det er vigtigt for os at komme helt til bunds i denne sag. Derfor har vi i Økonomiudvalget besluttet at udvide omfanget af advokatundersøgelsen, således at advokaterne også kan interviewe personer, der måtte have særlig viden om sagen, siger borgmester Steen Wrist på vegne af Økonomiudvalget, og fortsætter:

- Vi er i Økonomiudvalget enige om, at vi vil have sagen fuldt afklaret, før vi træffer nogen konklusioner. Det er den rigtige måde at gøre tingene på, også selvom det tager lidt længere tid, end vi kunne ønske os, siger han.

Byråd orienteret

Da der er tale om en igangværende advokatundersøgelse, oplyser Fredericia Kommune, at de har ikke yderligere kommentarer i sagen.

Når advokatundersøgelsen foreligger, vil Økonomiudvalget tage stilling til, om sagen får ansættelsesmæssige konsekvenser.