Fredericia Kommune ansætter ny kommunaldirektør efter bortvisning og skandalesager

- Først og fremmest, er jeg glad for opbakningen til ansættelserne, ud af et bredt felt med flere kvalificerede ansøgere til begge stillinger. Det vidner om, at Fredericia fortsat er en attraktiv arbejdsplads - også for topledere, siger Borgmester Steen Wrist, Socialdemokratiet, ifølge en pressemeddelelse.

Større ansættelsesudvalg

Fredericia Kommune skriver, at i alt 13 personer havde søgt stillingen som kommunaldirektør, og fire af dem var til samtale. Ansættelsesudvalget var godkendt af Økonomiudvalget og bestod denne gang af 15 personer.