Fredericia Kommune betaler 75.000 til bortvist kommunaldirektør

Alt dette har Annemarie Zacho-Broe og hendes fagforening DJØF afvist, og i august i år afgjorde Statsadvokaten, at der ikke rejses tiltale om den påståede intime relation og den mulige inhabilitet.

Borgmester er stadig uenig med DJØF

Fredericias nuværende borgmester Steen Wrist (S) er ikke enig med DJØF og eks-kommunaldirektøren, men har valgt at få sagen afsluttet nu.

- At vi indgår forlig er bestemt ikke ensbetydende med, at vi anerkender DJØFs påstande. Vi har haft udsigt til endnu en langstrakt, dyr retssag eller indgå forlig og lukke sagen. Økonomisk er dét det mest ansvarlige, for vi har allerede brugt for mange penge på det her forløb. Alene en retssag om eventuel tort vil langt overstige forligets beløb bare i eksterne advokatomkostninger - selv hvis vi vandt, siger Steen Wrist til TV SYD.

Han lægger ikke skjul på, at han ærgrer sig over sagen.

- Er jeg træt af det? Selvfølgelig er jeg det, men nu tror jeg, at vi alle har brug for at lukke den her sag, som snart har to års fødselsdag, og flytte fokus på den gode udvikling, som kommunen er inde i, siger Steen Wrist.

Opdateret klokken 13.16 med kommentar fra borgmester Steen Wrist.