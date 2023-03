Fredericia og regionen arbejder på at få et nærhospital

Det skriver Fredericia Kommunen i en pressemeddelelse.

Fredericia Sundhedshus indeholder allerede en længere række sygehusfunktioner som blodprøvetagning, jordemoderkonsultation og mammografi samt yderligere 46 sundhedstilbud.

- Vi har et meget veldrevet sundhedshus i det gamle Fredericia Sygehus. Det er et levende hus med regionale, kommunale og private tilbud, der omfatter både fysisk, psykisk og social sundhed, derfor er næste naturlige milepæl et nærhospital, siger borgmester Steen Wrist (S) i pressemeddelelsen.



Fredericia Kommune og Region Syddanmark venter lige nu på en udmelding fra Sundhedsstyrelsen på, hvornår Nærhospitalspuljen kommer i udbud og deadline for dette.