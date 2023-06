Fredericia præsenterer sin femte kommunaldirektør på ni år

Thomas Jaap er navnet på den nye kommunaldirektør i Fredericia Kommune.

Han bliver dermed den femte af slagsen på ni år til sætte sig i det, der har udviklet sig til at være den varme stol i kommunen.

Men kommunens smid-væk-kultur er ikke noget, der bekymrer ham.

- Det er klart, at man kan gøre sig nogle overvejelser, når man ser på historikken, men jeg har en god fornemmelse, efter jeg har talt med ansættelsesudvalget. Det er tydeligt for mig, at man er klar til at se fremad og ikke dvæle ved fortiden. Jeg har en klar fornemmelse af, at vi rykker sammen i bussen, og det gjorde jeg også klart for dem (til ansættelsessamtalerne, red.), at det er vigtigt for mig, så vi kan få et godt samarbejde, siger Thomas Jaap.