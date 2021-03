Fredericia-sag hjemsender endnu en chef

Endnu en chef i Fredericia Kommune er blevet sendt hjem. Det sker i kølvandet på den interne rapport i sagen, skriver Fredericia Dagblad.

Der er tale om stabschef Charlotte Walkusch, oplyser koncerndirektør Yelva Jensen til avisen.

- Jeg kan oplyse, at vi har valgt at hjemsende stabschef for uddannelse, bosætning og turisme, Charlotte Walkusch. Det sker i forlængelse af arbejdet med de interne afdækninger og yderligere forhold, der vedrører hendes ansvarsområde. Da der er tale om personaleforhold, kan vi ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger koncerndirektøren.