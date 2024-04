I herrernes slutspil vandt vestjyderne på udebane med 30-28 og forværrede dermed den lille krise, som Fredericia er havnet i.



Grundspillets nummer to tabte i første runde af slutspillet til TMS Ringsted og har nu tabt sine to første kampe i kampen om at nå semifinalen.

Skjern har vundet sine to første kampe og fører nu gruppen med fire point. Fredericia har to point ligesom TMS Ringsted, der senere tirsdag møder GOG, som har ét point.