Fredericia-triatlet viser OL-form med World Cup-sejr i Mexico

Triatleten fra Fredericia vandt World Cup-afdelingen i Huatulco, hvor hun sloges med høje temperaturer og livligt stillehavsvand.



Det var tæt til det sidste, men da målstregen nærmede sig, havde Alberte Kjær Pedersen nogle meter ned til norske Solveig Løvseth og hollandske Rachel Klamer, der tog sig af henholdsvis anden- og tredjepladsen.

- Jeg er virkelig glad for min sejr og for, at jeg præsterede så godt i varmen. Det er ret koldt i Danmark, sagde Alberte Kjær Pedersen efter løbet.

Direktør og sportschef i Triatlon Danmark Rasmus Henning var imponeret, da han fulgte konkurrencen hjemmefra.

- Det var rigtig fedt at se, at hun ramte et ræs, hvor hun kontrollerede og timede det hele, som hun skulle. Det er noget af det, der er svært i triatlon, siger den tidligere toptriatlet.