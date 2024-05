Fredericia tvinger semifinalegyser ud i tredje opgør

Målmændene i begge ender havde flotte redningsprocenter, og Fredericia holdt modstanderen nede på ti mål i første halvleg, selv om holdet måtte undvære den solide streg- og forsvarsspiller Evgeni Pevnov, der blev skadet i den første semifinale.

Midtvejs i anden halvleg kom Ribe-Esbjerg første gang foran med tre mål, og det kogte i Blue Water Dokken.

Men bedst som det trak op til hjemmesejr, rejste Fredericia sig, og Ribe-Esbjerg begyndte at afslutte dårligere. Fredericia vendte 17-20 til 22-21 med syv minutter tilbage.

Derefter skiftede momentum igen ikke mindst på grund af en række vigtige redninger fra Ribe-Esbjergs keeper Ágúst Björgvinsson.

Ribe-Esbjerg angreb flere gange for at komme foran med to mål i slutfasen, men brændte blandt andet to straffekast. I stedet udlignede Fredericia til 23-23 med 12 sekunder tilbage, og det lykkedes ikke for hjemmeholdet at score i det sidste korte angreb.