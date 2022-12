Fredericia er en af de kommuner, hvor omfanget af julebelysning er langt mindre i år end tidligere.



Det var svært at forsvare et rådhus fyldt med julelys, efter at regeringen i efteråret opfordrede til at spare på al unødig belysning, siger borgmester Steen Wrist (S) til Momentum, som er Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev.



- Og så sender det også et forkert signal til borgerne, hvis vi fråser med energien i en tid, hvor mange har svært ved at betale deres regninger, siger han til Momentum.