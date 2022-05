Fredericianer afløser Rabjerg Madsen som politisk ordfører

Rasmus Stoklund fra Fredericia stiger internt i graderne i Socialdemokratiets folketingsgruppe efter mandagens ministerrokader.



Den hidtidige ganske fremtrædende udlændinge- og integrationsordfører for regeringspartiet er tirsdag udpeget som ny politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

38-årige Stoklund afløser Christian Rabjerg Madsen (S) valgt i Kolding, der mandag blev udnævnt som indenrigs- og boligminister.

Det skete i forbindelse med den ministerrokade, som Nick Hækkerup (S) satte gang i, da han søndag aften annoncerede, at han træder tilbage som justitsminister og forlader dansk politik. Han skal fra 1. juni være direktør i Bryggeriforeningen.

Posten som justitsminister har Mattias Tesfaye (S) overtaget. Tesfayes post som udlændinge- og integrationsminister er gået til Kaare Dybvad Bek (S).

Han efterlod et hul i Indenrigs- og Boligministeriet, og det er så her, at Rabjerg Madsen er kommet til som minister, så Socialdemokratiet stod uden politisk ordfører.