Fredericianer fik midterplacering i problemfyldt OL-triatlon

En 36.-plads fik Alberte Kjær Pedersen onsdag formiddag i triatlon ved OL i Paris. Franske Cassandre Beaugrand vandt.

Det fredericianske OL-håb, Alberte Kjær Pedersen, var onsdag i duel med 55 kombattanter i triatlon. Fire konkurrenter udgik undervejs.

Her ventede 1500 meters svømning, 40 kilometers cykling og 10 kilometers løb.

Danskeren kom ind på tiden 2:02:02.

Særligt svømmedelen, som foregik i Seinen, har skabt store problemer, da der frem til kl. 4 i morges var usikkerhed om, hvorvidt Seinen kunne give sundhedsproblemer.

Det til trods for, at OL-arrangørerne havde brugt milliarder på at gøre vandet rent.