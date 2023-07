Fredericianer udtaget til VM

Mikkel Honoré fra Fredericia, Magnus Cort, Mikkel Bjerg og Michael Mørkøv er således også blevet udtaget til det otte mand store hold. Det oplyser Danmarks Cykle Union i en pressemeddelelse.



Den anden halvdel af holdet blev udtaget for tre uger siden. Dengang løftede landstræneren sløret for, at Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Kasper Asgreen fra Kolding og Søren Kragh var udtaget til VM-løbet i Skotland 6. august.

I kampen om at blive verdensmester i enkeltstart skal Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg i aktion 11. august.