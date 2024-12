Fredericiansk virksomhed vinder pris for ny teknologi - sparer penge og hjælper grøn omstilling

Varmen stiger opad. Men kunstig intelligens kan automatisk justere ventilationen, så den sender den varme luft nedad igen. Så du kan holde varmen.

Den idé gør Fredericia-virksomheden Nordicco til virkelighed. Derfor har Nordicco netop vundet årets store AI-pris fra Industriens Fond. Et bevis på, at kunstig intelligens er mere end varm luft.

- Man kan godt have folk til manuelt at indstille ventilationen, men det vil kræve enorme ressourcer. Ved at bruge AI kan man spare nogle bekymringer og nogle arbejdsgange. Samtidig med at man spare penge og udleder mindre Co2, siger Jacob Ladingkær, som er udviklingschef i Nordicco.

Højt at flyve

De fleste kommuner og mange store virksomheder er kunder hos Nordicco. En af dem er Billund Lufthavn, som fik ny ventilation i efteråret.

- Vi har et kæmpestort rum med højt til loftet, så vi bruger selvfølgelig rigtig meget energi til varme og ventilation, Derfor er det superspændende, når der kommer teknologier, som kan hjælpe os med at reducere det. Vi forventer at mindske energiforbruget med mellem en tredjedel og helt op til det halve, siger Dan Prangsgaard, som er presseansvarlig i Billund Lufthavn.

Kunstig rådgiver

Præmien er en Champions League-stor pokal og 200.000 kroner. De skal bruges til at udvikle ideen yderligere.

- Vi vil gerne udvikle en virtuel energirådgiver, som kan hjælpe vores kunder med at skabe varige energibesparelser. Det kræver, at vi udvikler algoritmer og modeller, der kan kan tage højde for disse ting, siger Jacob Ladingkær.

Der tales og skrives meget om kunstig intelligens. Der er også mange eksempler på, at det er blevet ved snakken.

- Der er meget snak om de store sprogmodeller og om, hvordan man får virksomheder til at bruge kunstig intelligens. Hos os var det omvendt. Vi har sagt, at vi havde en konkret opgave, og så har vi overvejet, om vi kan bruge kunstig intelligens til at løse det, siger Jacob Ladingkær.

Bæredygtige bygninger

Nordicco blev grundlagt i 2018 og har 15 fuldtidsansatte. Virksomhedens projekt har imponeret fonden.

- Det er et fremragende eksempel på, hvordan kunstig intelligens kan bidrage direkte til den grønne omstilling. Nordicco sætter nye standarder for, hvordan AI kan drive bæredygtig udvikling i bygningsdriften. Det er særligt imponerende, at en ret ung virksomhed har skabt så markante resultater på så kort tid, siger Thomas Hofman-Bang, som er administrerende direktør i Industriens Fond.