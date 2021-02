Fredericias borgmester: - Jeg kan hverken be- eller afkræfte, om vi kommer til at lukke mere ned

Fredag kom meldingen at alle skoler og daginstitutioner i Kolding by skulle lukke resten af februar. Det skyldes et incidenstal på 251,6 pr. 100.000 indbyggere og større smitteudbrud på tre skoler og otte daginstitutioner.

I nabokommunen, Fredericia, bevæger incidenstallet sig op op på 117,2 pr. 100.000 indbyggere, og her har man også lukket to daginstitutioner som følge af smitteudbrud.

Selvom det er i en anden skala, så erkender borgmester Steen Wrist (S), at situationen ligner den, der er i Kolding.

- Jo, det minder da om situationen i Kolding, fordi det er ved børnene, at der bliver smittet, siger han.

Men netop fordi, der er tale om to daginstitutioner og ikke otte, hvor smitten primært skulle have taget fart, så er det for tidligt at tale om konsekvenser, der minder om dem, man så i Kolding, siger borgmesteren.



- Jeg kan hverken be- eller afkræfte, om vi kommer til at lukke mere ned. Det er for tidligt at sige noget om endnu. Vi holder øje med tallene, siger han.



Intensiv smitteopsporing

Han forklarer, at de høje smittetal kommer som konsekvens af en intensiv smitteopsoring, hvor man har set smittekæder, der strækker sig tilbage til daginstitutionerne.

I Kommunen arbejder de løbende i deres taskforce, om hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre for at vende udviklingen.

- Det er klart, at når udbruddene er så koncentreret, som de er, så er smitteopsporing vores bedste redskab, siger borgmester Steen Wrist og fortsætter,

- Og så er det jo, at vi hele tiden er gode til at tage de forholdsregler, som vi har øvet os i snart et år nu, siger han.