Fredericias superstime blev brudt i sidste sekund

Da kampen gik ind i sit sidste minut, havde Fredericia både bolden og føringen på 25-24, men der blev dømt passivt spil mod holdet, og så fik Mors-Thy i stedet det sidste ord.

Fredericia ligger stadig nummer to med 26 point for 17 kampe, Aalborg fører rækken med 29 point for 16 kampe.

Mors-Thy ligger nummer fem med 20 point.