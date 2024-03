Fredericiasager vækker opsigt på Christiansborg

TV SYD's omtale får nu Fredericia Kommune til at hyre et eksternt firma til at undersøge annonceringen. Fredericia Avisen ejes af den socialdemokratiske folketingskandidat Andreas Dyhrberg Andreassen, som også går efter at blive partiets borgmesterkandidat.

For en måned siden fortalte TV SYD, at en analyse i Fredericia Avisen udnævnte ham til den klart bedste egnede, mens de andre kandidater var "pensionsmodne".

Analysen var skrevet af mediets egen redaktør Janus Bang, som også er Andreassens bror, men det fik læserne ikke at vide. Det bliver også bemærket på Christiansborg, siger Hans Redder, som er TV2 politiske redaktør.

- Det var noget, som man også her inde på Christiansborg lige løftede øjenbryn over. Det var en ret spektakulær sag. Og så er det jo en kommune, hvor to borgmestre har været ramt af nogle bemærkelsesværdige sager, så det får lige en klokke til at ringe hos mange på Christiansborg, siger Hans Redder.