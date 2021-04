Freja er Årets Unge Forsker: - Jeg kunne ikke holde tårerne tilbage

Vil arbejde videre med projektet

For Freja Weiss Nielsen stopper hendes forskningseventyr ikke her. Hendes store passion er kunst, og derfor har hun store planer for at arbejde videre med projektet om at gøre kunstmaling klimavenligt.

- Det her er bare starten for mig. Jeg har et produkt, en maling, som er ved at blive videreudviklet. Og min plan er at kunne sælge det engang, fortæller Freja Weiss Nielsen.

Udover titlen som Årets Unge Forsker 2021 modtager Freja Weiss Nielsen også 25.000 kr.