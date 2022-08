Fyret kommunaldirektør får tre millioner af Fredericia Kommune

Udover lønkravet har DJØF desuden krævet 100.000 kroner i erstatning for tort for kommunens politianmeldelse af Annemarie Zacho-Broe.

Den anmeldelse faldt på mistanke om en for nær relation til eks-borgmester Jacob Bjerregaard, der ifølge anmeldelsen gav begge problemer med habiliteten. Senere valgte politiet dog at undlade at rejse sigtelsen.

Selv har Annemarie Zacho-Broe følgende kommentar:

- Jeg er meget tilfreds med, at såvel advokatundersøgelse, statsadvokaten og nu voldgiften frikender mig. Sagen har haft store omkostninger for mange mennesker, og personligt glæder jeg mig over at kunne sætte et punktum og komme videre i mit arbejdsliv, siger hun i en pressemeddelelse.