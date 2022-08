Fyret kommunaldirektør vinder voldgift mod kommune

Udover lønkravet har DJØF desuden krævet 100.000 kroner i erstatning for tort for kommunens politianmeldelse af Annemarie Zacho-Broe.

Den anmeldelse faldt på mistanke om en for nær relation til eks-borgmester Jacob Bjerregaard, der ifølge anmeldelsen gav begge problemer med habiliteten. Senere valgte politiet dog at undlade at rejse sigtelsen.