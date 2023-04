De mange biler kan således både beundres og købes, og især ældre Porsche-modeller er populære.

En af dem, der netop havde ældre Porsche-modeller med på messen denne weekend er Lynge Søndergaard-Jørgensen, der er indehaver af 'De gamles hjem', hvor han køber og sælger veteranbiler, scootere og knallerter til kunder i hele landet.

- Det er en rigtig god messe den her. Det er den største og den eneste af sin slags i Danmark, og vi sælger altid et par biler, når vi er her, siger han.