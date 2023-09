Idemanden bag værket er hotellets medejer, Jesper Hansen. Ifølge ham har byen ændret karakter i løbet af det seneste årti.

- De sidste ti år er Fredericia jo ændret sig fra en lidt støvet arbejderby til nu at have både byrumsmøbler og byrumskunst. Og vi synes også, vi har en forpligtelse til at bidrage til det, i den skala vi kan, siger han.

Den københavnske maler Qnud Caos er kunstneren bag, og værket er i høj grad inspireret af forbigåendes borgere historier.