Gasanlæg til milliarder skrottes - har aldrig været i brug

Det kostede omkring to milliarder kroner at opføre et såkaldt separationsanlæg til gas ved raffinaderiet i Fredericia. Nu skal anlægget næsten ti år senere skrottes - uden at det nogensinde har været i brug. Det skriver Fredericia Dagblad.

Avisen har fået aktindsigt i en afviklingsplan, som er ejeren, Danish Oil Pipe, har sendt til godkendelse hos Energistyrelsen. Danish Oil Pipe hørerunder Ørsted.

Anlægget blev opført, fordi det angiveligt var nødvendigt for at udnytte det nye store Hejrefelt i Nordsøen. Oliefeltet blev dog aldrig fuldt udbygget og sat i produktion. Det vurderes, at det kommer til at koste 178 millioner kroner at fjerne anlægget