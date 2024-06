Gudmundsson forlænger med to år

Hjernen bag succeshistorien er cheftræner Gudmundur Gudmundsson, og han har ingen planer om at forlade klubben.



Fredericia skriver på sin hjemmeside, at den 63-årige islænding har lagt yderligere to år på sin kontrakt.

Det betyder, at den først udløber i 2027 mod 2025, som den ellers stod til.

- Jeg er meget glad for at have forlænget min aftale med Fredericia Håndboldklub. Det har været en fantastisk rejse indtil nu, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med spillerne, trænerteamet og hele den stab, der står bag os hver eneste dag.

- Vi har fået en god aftale på plads, og klubbens ambitioner matcher mine egne, forklarer Gudmundsson om forlængelsen.

Gudmundsson kom til Fredericia i 2022. Siden er han stoppet med at bijobbe som landstræner for Island og kan nu fokusere fuldt ud på den danske håndboldklub.

Fredericia er kvalificeret til European League, men har søgt om wildcard til Champions League.