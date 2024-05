Håndboldekspert om Fredericias topplacering: - Det kalder på respekt

- Der får de et navn ind, som virkelig har ambitioner på alles vegne og sans for, hvem der passer ind, siger Bent Nyegaard og tilføjer.

- Hvis jeg skal rose Bent Jensen og hans penge lidt mere, så er det, at de har bygget huset sten for sten. Stor ros til måden, de har håndteret det arbejde på, og stor ros til Gudmundur Gudmundsson for at finde de typer, der gør, at vi alle sammen taler om Fredericia HK, siger Nyegaard og nævner i flæng spillere som målmandstalentet Sebastian Frandsen, bagspilleren Sebastian Henneberg og stregspiller Evgeni Pevnov, som alle er kommet til i denne sæson og ifølge den erfarne kommentator ligefrem har givet holdet et "internationalt snit".

- Det smukke ved den fortælling, er, at det ser ud til at være holdbart. Sidste år vandt de bronze, og i år blev de nummer to i grundspillet og smed GOG ud ved indgangen til slutspillet. Så Fredericia HK har virkelig vist, at holdet ikke er en døgnflue, siger Bent Nyegaard.