Han ville være borgmester: S kan ikke lede Fredericia

- Jeg er færdig med politik, og jeg tror ikke på, at de politikere, vi har, besidder evnerne til at lede Fredericia.

Sådan skriver Andreas Dyhrberg Andreassen i Fredericia Avisen, efter han har trukket sig som folketingskandidat. Han er ikke nærig med kritiske ord om det parti, han nu vender ryggen til.

- Den opbakning, man skal have i et parti for at vinde et valg, eksisterede simpelthen ikke bredt i partiet. Særligt flertallet af byrådsgruppen var brutale, skriver Andreas Dyhrberg Andreassen, som også kalder sine tidligere partifæller "uhæderlige" og "forfalskede".

For nylig tabte han kampen om at blive partiets nye borgmesterkandidat.