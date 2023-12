Har du tunge sten tilovers - så vil kommune gerne have dem

Det skriver Fredericia Dagblad.

Stenene skal dumpes i vandet ud for Østerstrand, hvor Fredericia Kommune på vegne af Naturpark Lillebælt har søgt og nu fået tilladelse til at etablere et stenrev.

- Vi ser frem til at få etableret revet, for det skal både være med til at skabe mere liv i Lillebælt og til at holde på sandet på Østerstrand. Så hvis man som borger kan hjælpe med at tilføre nogle sten, så tager vi meget gerne imod, siger formand for klima-, miljø- og energiudvalget Tommy Rachlitz Nielsen (K) til avisen.