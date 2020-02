Helmut holder sig i god fysisk form - nu vil han også træne sin hjerne

Helmut Semler (th) er begyndt med hjernegymnastik for at holde hovedet ungt. Foto: Ole Møller

DGI tilbyder nu Smart-træning. Det er hjernetræning. Hjernen har nemlig også brug for en tur i fitnesscenter, hvis den skal blive ved at være skarp.

Helmut Selmer er en af dem, der har meldt sig til et kursus i hjernegymnastik hos DGI i Fredericia. Han er vant til at træne sin krop og holde sig i god form - nu er turen kommet til hjernen.

- Det interesserer mig at holde hjernen og kroppen i gang. Og kurset her giver mig mere indblik i, hvordan hjernen fungerer, og hvordan man holder alderdommens skavanker stangen, fortæller Helmut Selmer.

Helmut Semler træner både krop og hjerne Foto: Ole Møller

Træningen går ud på at styrke hukommelsen, koncentration og indlæringsevne.

- Man skal træne det, man gerne vil have mulighed for at bruge i morgen, fortæller Smart-instruktør Ditte Nielsen

Hjerner er dovne og skal presses

En af øvelser går ud på at tegne en stjerne, imens man ser i et spejl. Netop for at tvinge hjernen til at tænke anderledes.

- Hjerner skal presses, fordi hjerner er dovne. Hvis vi laver noget, vi godt kan, slår hjernen på automatpilot, men når vi presses, udfordrer vi hjernen, fortæller Ditte Nielsen.

Hen over ti gange mødes kursisterne for at udfordre hjernen med forskellige øvelser for blandt andet at undgå for eksempel demens. Noget som ligger Helmut Selmer meget på sinde:

- Jeg har haft en svoger, der havde demens, og det er en skræmmende oplevelse. Det vil jeg helst undgå, hvis jeg kan.