Henrik har lavet en elpris-udsigt: - Den er lige så sikker som vejrudsigten

Henrik Møller Jørgensen har nemlig lavet sit eget computerprogram, som kan forudsige, hvordan prisen på el udvikler sig. Så man har en chance for at starte vaskemaskinen og lade elbilen op, når strømmen er billigst.

- For mig handler det om den grønne omstilling, siger Henrik Møller Jørgensen, der deler sine tip på facebooksiden "Grønnere elforbrug".

- Prognoser holder

Hans seneste prognose melder om dyr strøm fredag, mere moderate priser lørdag. Men først lave priser omkring onsdag i næste uge.

- Indtil nu har mine prognoser holdt, siger han med en tilfreds mine.

For at kunne ramme prisen høster en lille computer løbende en masse data, som for eksempel om vindstyrken på Horns Rev, om vandstanden bag dæmningerne i Norge og om el-prisernes historiske udvikling. Og hans prognose for elprisen er mindst lige så tilregnelig som vejrudsigten fra DMI, mener han:

- Mens vejrudsigten vil forudsige, hvad temperaturen bliver en given dag, så skal jeg kun forudsige, hvornår elprisen når det næste lavpunkt og det næste højdepunkt. Jeg forudsiger jo ikke, hvad prisen præcist bliver, siger han til Avisen Danmark.

Her kan du se det seneste opslag, Henrik Møller Jørgensen har lavet på sin FB-side Grønnere elforbrug: