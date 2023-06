Flere festivaler har derfor i sidste øjeblik ledt efter en anden til at indtage scenen, og nu har Rock Under Broen, som finder sted lørdag, fundet en afløser.



Det bliver rapperen Tessa, som nok er bedst kendt for sange som "Ben" eller "Sjakalina". Rapperen med ben i næsen synger godt nok ikke pop-ballader, men alligevel er Rock Under Broen stærkt tilfredse med at have fundet en stærk kvindelig artist med så kort varsel.