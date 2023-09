Historisk palæ bliver ungdomsklub

Et usælgeligt palæ

Palæet er vurderet til 4,5 millioner, og bygningen har været til salg i over et år, men det har været svært for kommunen at få den afsat.

- Vi prøver at sælge ud af de ejendomme, kommunen ejer, fordi vi ikke skal eje ejendomme bare for ejendommenes skyld. Men nu er det her behov for et ny aktivitetshus så opstået. Derfor er huset igen pillet af salgslisten, forklarer formanden.