Hotel donerer dyner og puder til kolde Ukraine

For at hjælpe nogle af borgerne i det krigshærgede land, har man på Hotel Fredericia valgt at sende dyner og puder dertil.

- Der er masser af sjæle derovre, som har det hårdt og fryser. De mangler decideret noget varme, så den smule bidrag vi kan yde her, er vi glade for, siger direktør for Hotel Fredericia, Einar Kring.

Hotellet skulle først udskifte dyner og puderne til sommer, men situationen i Ukraine fik hotellet til at fremskynde den proces, efter organisationen Rotary henvendte sig for at spørge, om der var noget i overskud.