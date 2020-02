Hun får børn til at spise insekter

- Insekter giver rigtig god mening, fordi de er hamrende klimavenlige at producere, og så smager de godt, synes jeg, siger Charlotte Bay Hansen til TV SYD.

For at nå det mål tager hun rundt i hele landet for at holde foredrag og lave madkurser med firmaet Bug Amok. I dag var turen nået til Fredericia Bibliotek, hvor 40 børn i alderen fire til 10 år kunne melde sig til workshoppen: ’Insekter på menuen’. Helt specifikt – insektpesto.

- Børnene er ikke bange for det. De har rigtig meget madmod og er bare klar på insekter. Så det er rigtig positivt, og det giver mig håb for, at vi skal have en mere bæredygtig madkultur i Danmark.

Og børnene var bestemt heller ikke bange. Både Alex på syv og Lucas på otte smagte løs på både hele melorme og den blendede pesto.

- De smagte godt, udbryder de begge to, da TV SYD spørger.

Melorme blev blandet sammen med andre ingredienser til en pesto, som børnene kunne putte på på brød lavet på insektmel. Foto: Line Sahl

- Sund, nemt og bæredygtigt

For fire år siden spiste Charlotte Bay Hansen sin første græshoppe. Siden da har hun startet firmaet Bug Amok og lever af at oplyse andre om fordelene ved insekter.

- De er sunde og så er de nemme at lave mad med. Vi skal tænke på insekterne som en proteinkilde fremfor en smagsforstærker, siger hun og foreslår, at man netop blender dem i en pesto eller bruger dem som supplement til mel i brød, hvis man ikke har helt lyst til at spise hele insekter.

Vores madforbrug står for en større del af vores CO2-udslip, og derfor håber Charlotte Bay Hansen, at vi på et tidspunkt vil skære ned på kødforbruget, så vi kun spiser kød tre eller fire gange om ugen i stedet for alle syv dage.

- Jeg håber, at vi i stedet for at spise oksekød hele tiden, så vil vi vælge at spise en insektbøf i stedet for.

Udover foredrag og madkurser forsøger hun at udbrede kendskabet til insekter i landets kantiner. For nyligt har hun også fået 400.000 af EU-fonden Future Food til at udvikle en Bugotte - en risotto med dansk byg og insektekter. Opskriften udvikles af madforksere fra Aarhus Universitet og InnocaConsult.