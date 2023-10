Hun har slidt kroppen i laboratorium i 30 år - men et simpelt tiltag fra kollegaen har hjulpet hende

Og der er noget om det. For ifølge en analyse fra Syddansk Universitet kan motion i arbejdstiden nedsætte sygefraværet og øge produktiviteten.

Derudover svarer 67 procent af de adspurgte i en ny analyse fra Dansk Erhverv, at motion med kollegerne fremmer arbejdsglæden og øger trivslen.

Og Marianne Kjeldsen er da heller ikke i tvivl om, at morgengymnastikken på mejeriet er kommet for at blive.

- Så længe jeg er her, så holder vi gang i det.

