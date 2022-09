Hvorfor har tre enorme siloer ved Lillebæltsbroen været til salg i otte år?

- Der har været flere interesserede, og det er alt lige fra kunst, fiskeopdræt, biogas og alt muligt, fortæller Thor Heltborg direktør hos EDC Erhverv.

Men endnu er der ikke nogen, der har slået endeligt til. Nogle har ikke kunnet finde finansiering, andre har ikke kunnet få de nødvendige tilladelser. Så de tre siloer er stadig til salg. Siloerne blev bygget i 1964, altså seks år før den nye bro blev taget i brug. De blev bygget til at rumme flydende ammoniak, der dengang blev brugt som gødning.

Og det er ikke det rene korthus. Inde bag den grå beton er der en stålbeholder, der kan modstå et ret stort tryk. For at holde ammoniak flydende skal den både køles ned og holdes under tryk. Og hvad kan man så bruge det til?