Cirka to timer efter at anmeldelsen løb ind, meddeler Trekantsområdets Brandvæsen, at branden er slukket, og at ingen personer er kommet til skade.



- Det var tale om en utæthed på et røranlæg i selve produktionsanlægget. Der løb væske ud på et udendørs område på 50 gange 50 meter, hvor der udbrød brand, fortæller Bo Gøgsig, der er Operativ Chef i Trekantområdets Brandvæsen.