Ingen straffesag mod Fredericias eks-borgmester. Men ekspert kalder det stadig en stor politisk skandale

- Det kan sagtens være grundige og korrekte afgørelser, men det betyder slet ikke, at der ikke er noget at komme efter i Fredericia. Det er der i høj grad. Men Statsadvokaten mener ikke, at beviserne kan bære en straffesag, siger Roger Buch til TV SYD.

Rygter om intim relation

Fredericia Kommune havde anmeldt, at Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe skulle have haft en ”intim relation”. Hvis det var korrekt, kunne det gøre dem begge inhabile.

Desuden var de anmeldt for ikke at orientere kommunens økonomiudvalg om relationen eller rygterne om den, som blandt andet fremgik af en anonym mail fra en tidligere medarbejder.

Men statsadvokaten skriver i sin afgørelse, ”at det ikke under en straffesag kan bevises, at de to var skyldige i grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter”.

- I forhold til den påståede nære relation, så er den slags rigtigt svært at bevise, og det er ikke en type sag, som politiet har erfaring i at efterforske. Men uanset hvad, så var der jo en mail om relationen fra en whistleblower, og den mistanke burde de have fortalt økonomiudvalget om. Så kunne udvalget vurdere, om der var noget om snakken, og om det i så fald gav problemer, siger Roger Buch.

Attraktiv byggegrund

Der var også en anmeldelse om, at Jacob Bjerregaard misbrugte sin stilling som borgmester til at købe en attraktiv byggegrund af Fredericia Kommune. Også i denne sag mener Statsadvokaten, at der ikke er begået noget strafbart, og at sagen i øvrigt er forældet.

Så hvorfor bruge ord som ”skandale”, hvis Statsadvokaten efter et år ikke har fundet noget strafbart?

- Det er en stor skandalesag, af flere årsager. Blandt andet fastslog advokatundersøgelsen jo, at kommunen betalte regninger uden at have tjek på dokumentationen. Der manglede ordentlighed og skriftlighed på rådhuset. Og som det jo kom jo frem i TV SYD, så var der kun tre medlemmer af det ansættelsesudvalg, som ansatte den tidligere kommunaldirektør. Det er helt uhørt for en stilling på det niveau, siger Roger Buch.

Høje krav til beviser

Statsadvokaten understreger i sin afgørelse, at anklagemyndigheden må kun rejse en straffesag, hvis det vurderes, at der er tilstrækkelige beviser til, at den sigtede vil blive dømt.