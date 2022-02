Lige nu skal man have tålmodigheden i behold, hvis man skal med tog på strækningen mellem Fredericia og Odense.

For her holder togene stille. Det oplyser DSB på Twitter:

- Det skyldes et væltet træ, som spærrer skinnerne. Banedanmark er på vej for at danne sig et overblik.

Der er ingen meldinger om, hvor længe der går, før togene kører igen.

Opdateres...