16 år har det taget hans firma Weptos A/S at udvikle den rette model til at udvinde effektiv energi ud af bølgerne.

I 2017 blev modellen testet i Lillebælt ved Brandsø. Den er på seks kilowatt. Det er den, der nu skal skaleres op. I første omgang så der kan produceres 1 megawatt på et anlæg, som kan lave strøm til omkring 330 hustande.



Ifølge Tommy Larsen kan man med Weptos-teknologi lave dobbelt så meget energi på det samme areal som en vindmøllepark