Investering i havpark: Der skal flere krabber, hummere og fisk i Lillebælt

Et enstemmigt folketing har besluttet at investere 11,3 millioner kroner i fem stenrev for at forbedre havmiljøet. To af dem ved Kolding og Fredericia.

For at styrke biodiversiteten i Lillebælt skal der anlægges to nye mindre formidlingsrev - et ved Gl. Åbo ved Sønder Stenderup og et ved Østerstrand ved Fredericia.

- Vi ved, at stenrev har en enorm betydning for livet og miljøet i havet, og derfor er det så vigtigt, at vi nu får repareret fortidens synder og får genskabt nogle af de stenrev, der er forsvundet, siger Henrik Frandsen, der er miljøordfører for Moderaterne, valgt i Sydjyllands Storkreds og tidligere borgmester i Tønder Kommune.

Hvad er et formidlingsrev? Formidlingsrev er kystnære stenrev, der fungerer som oaser i havet for fisk og smådyr med tangskove, hvor de kan gyde og finde skjul. Stenrevene skaber levested for kystnære arter som hummer, krabber og fiskeyngel. Marsvin søger også føde omkring stenrev. Fold ud

Naturpark Lillebælt har hidtil planlagt og fået tilladelse til at lave formidlingsrevene, men manglede midler til at gennemføre dem. Med penge fra Miljøstyrelsen overgår projektet nu til staten.